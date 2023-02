Ibama continuará na terra ianomâmi até o fim do ano, diz futuro presidente

O instituto tem, além de verbas próprias, parcerias com financiadores externos para garantir a operação edit

247 - Rodrigo Agostinho, futuro presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), afirma ter orçamento suficiente para manter a operação contra o garimpo na Terra Indígena Ianomâmi pelo menos até o final deste ano.

"Tenho orçamento para continuar presente por lá por bastante tempo. Estamos começando a organizar operações também em outras terras indígenas com problemas parecidos com o garimpo, extração de madeira e biopirataria. O que for ilegal será combatido", afirma.

Reportagem da Folha de S.Paulo mostrou no sábado (11) que o fluxo de embarcações levando mantimentos e combustíveis para alimentar o garimpo continua, um indicativo de que os envolvidos na atividade apostam na retirada do governo federal nos próximos dias.

Agostinho diz que conta, além do orçamento do próprio Ibama, com financiadores externos para garantir a proteção da mata e da população ianomâmi. O instituto está trabalhando em um projeto para apresentar ao Fundo Amazônia e captar recursos para o combate às atividades ilegais.

