Ilegalidades em presídio de Mossoró chegam a Tabanez, policial ligado a Bolsonaro

Tabanez, que tem influência na empresa atuante no presídio federal de onde dois criminosos escaparam, tem ampla ligação com a família Bolsonaro edit

GGN - As ilegalidades da empresa que atua na manutenção do presídio federal de Mossoró (RN) chegaram ao policial civil bolsonarista Carlos Alberto Tabanez, que não é figura nova em polêmicas e acusações de irregularidades dos últimos anos, conforme mostram reportagens do GGN.

Reportagem do Estadão desta quinta-feira (22) revela a influência de Tabanez na empresa R7 Facilities, contratada para a manutenção da prisão de Mossoró e da penitenciária de Brasília, e que foi registrada em nome de um laranja.

