Incerteza sobre julgamento de suspeição de Moro no STF cria expectativa no PT

247 - A jornalista Mônica Bergamo escreve em sua coluna que "a incerteza em relação ao julgamento da suspeição de Sergio Moro no processo do triplex de Lula, que será analisada pelo STF (Supremo Tribunal Federal), já eleva a tensão no PT e no entorno do ex-presidente".

A expectativa era a de que Moro fosse julgado no segundo semestre, ainda com a presença do ministro Celso de Mello na turma que discutirá o caso. Ainda não se sabe, porém, quando o STF vai voltar a ter sessões presenciais, informa a coluna.

A presença de Celso de Mello é incerta porque é possível que seja operado em breve.

No PT acredita-se que seria melhor que o debate fosse feito com o ministro Celso de Mello, um juiz garantista, presente. Celso de Mello se aposentará em novembro e seu substituto será indicado por Jair Bolsonaro.

