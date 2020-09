Inquérito na PF contra Boulos foi requisitado a Moro por deputado bolsonarista

247 - O inquérito da Polícia Federal contra o agora candidato à prefeitura da São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, foi aberto a pedido do ministro da Justiça, André Mendonça. A medida é para apurar uma postagem feita na rede social Twitter em abril que comparava Jair Bolsonaro ao Luís XIV.

De acordo com o colunista Rubens Valente, do UOL, o ministro acolheu um pedido do deputado federal bolsonarista José Medeiros (Pode-MT).

No tuíte, Boulos fez referência ao absolutismo francês do século 17, sintetizada na frase "o Estado sou eu", atribuída ao rei Luís XIV (1638-1715) e comparou com a declaração de Bolsonaro, mas advertiu que "a dinastia de Luís XIV terminou na guilhotina...". Naquele dia, Bolsonaro havia dito, na saída do Palácio da Alvorada, que ele era a própria Constituição brasileira.

Dois dias depois da publicação, em 22 de abril, o deputado acionou o ministério ainda comandado por Sergio Moro. Dias depois, já no cargo de ministro da Justiça, o ex-advogado-geral da União André Mendonça enviou ofício sobre o assunto à Polícia Federal, que abriu a investigação.

"Segundo fontes consultadas pela coluna, Mendonça também enviou um ofício para a Presidência a fim de informar as medidas que foram tomadas", destaca Rubens Valente.