Insatisfeitos, policiais federais avaliam romper de vez com o governo Bolsonaro

247 - Uma ala da Polícia Federal vem defendendo que a corporação adote um posicionamento crítico ao governo Jair Bolsonaro em função do não atendimento do pleito de aumento salarial pedido pela categoria. De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, associações de delegados e de agentes da PF, uma das bases de apoio do atual governo, marcaram reuniões nesta terça-feira (18) para deliberar sobre as medidas que poderão ser adotadas diante da crise. O governo não atendeu o pleito de reestruturação da categoria e concedeu um aumento linear de 5% para todos o funcionalismo público federal.

Entre as propostas que serão discutidas estão a renúncia do ministro da Justiça, Anderson Torres, que também é delegado da PF, além de um pedido para que o diretor-geral do órgão, Márcio Nunes, entregue seu cargo. Uma outra ala da corporação defende “que os policiais tornem públicas outras promessas não cumpridas por Bolsonaro e rompa de vez com o presidente”.

A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) também convocou uma assembleia para tratar da reestruturação da carreira prometida e não atendida pelo governo. no texto de convocação, a entidade pede que todos “estejam em estado de alerta, mobilização e prontidão, para os possíveis desdobramentos da próxima semana, que poderão incluir: deslocamentos a Brasília e/ou movimentos reivindicatórios nos respectivos estados”.

