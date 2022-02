Instagram restringe publicação falsa de Carlos Bolsonaro sobre PT

Vereador, filho do presidente Jair Bolsonaro, havia compartilhado montagem falsa, que propagaria proposta inexistente do partido edit

Metrópoles - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), o filho Zero Dois do presidente Jair Bolsonaro, teve uma postagem restrita no Instagram na manhã deste sábado (26/02), por ter sido tarjada como “falsa” pela rede social.

Na publicação, Carlos tinha compartilhado uma montagem que se passava por notícia do G1, alegando que o PT tinha decidido um cronograma para recolher todas as armas de fogo do Brasil.

Só que a montagem já tinha sido exposta como falsa pelo próprio G1 há dois dias. A assessoria do PT também já tinha negado a existência de tal proposta, chamando-a de “mais uma mentira sobre o PT difundida de forma criminosa por redes bolsonaristas”.

