Instituto Bolsonarista fecha após ser alvo da CPI da Covid

Segundo informações do jornal O Globo, membros do Instituto Brasil, defensor de Jair Bolsonaro, afirmaram que, após exposição negativa na CPI da Covid, a cúpula do Instituto decidiu encerrar as atividades.

O presidente de entidade, Helcio Bruno de Almeida, foi convocado para depor na CPI, há quatro meses, e foi indiciado no relatório final da comissão por incitação ao crime. Assim como o empresário Otávio Fakhoury, que foi vice-presidente do Instituto, e também foi indiciado pelo mesmp crime.

O site bolsonarista Força Brasil está fora do ar depois que Helcio foi questionado na CPI sobre a disseminação de fake news pelo Instituto.

Segundo coluna d'O Globo, Helcio pensa em abrir uma ONG para fornecer serviços da área de infraestrutura ao governo Bolsonaro.

