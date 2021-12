Intelectuais e líderes progressistas globais alertam para risco de uso político da Polícia Federal

Apoie o 247

247 – Líderes progressistas internacionais e grandes intelectuais alertam para o risco de uso político da Polícia Federal por Jair Bolsonaro, com a finalidade de perseguir adversários. "Uma carta assinada por Jeremy Corbyn, ex-líder do Partido Trabalhista britânico, Ken Livingstone, ex-prefeito de Londres, e pelos norte-americanos Noam Chomsky, linguista e filósofo, Oliver Stone, cineasta, Alfred de Zayas, ex-especialista independente da ONU para a democracia, Ilhan Omar, congressista democrata, e Mark Weisbrot, do centro de estudos em política econômica de Washington, alerta para o possível uso da Polícia Federal para a perseguição de adversários do governo Jair Bolsonaro (PL)", informa a colunista Mônica Bergamo , na Folha de S. Paulo.

"O texto foi organizado pelo deputado federal David Miranda (PSOL-RJ). Na carta, Miranda relata a recente operação da PF contra o presidenciável Ciro Gomes (PDT-CE), no último dia 15, por supostas irregularidades em obras públicas entre 2010 e 2013, quando este já não era mais deputado", aponta ainda a colunista. Miranda diz que a ideia é mostrar "que a comunidade internacional está olhando para que sejam respeitadas as regras democráticas em 2022 e não se repita o que fizeram com a oposição em 2018".

