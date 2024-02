Investigado por tentativa golpe de Estado, Bolsonaro quer escapar do Brasil e ir para Israel

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro estaria planejando fugir para Israel, à medida que as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado se aproximam do ex-ocupante do Palácio do Planalto. As informações são da jornalista Bela Megale, de O Globo.

Mantendo estreitas relações com a extrema direita de Israel, a família Bolsonaro tem, há anos, defendido os interesses sionistas no Brasil. Atualmente, os indícios sugerem uma iminente reciprocidade de favores.

No entanto, Bolsonaro ainda teria de recuperar seu passaporte, apreendido pela Polícia Federal em operação realizada no início deste mês contra a tentativa de golpe de Estado.

O tour internacional do ex-ocupante do Palácio do Planalto também incluiria reuniões com a extrema direita mundial no Oriente Médio, além de Estados Unidos, Hungria e Espanha, indica Megale.

