Investigados por golpismo temem que Freire Gomes tenha revelado muito mais que Mauro Cid

247 - Investigados pela tentativa de golpe de estado temem que o depoimento de 8 horas do general Marco Antonio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, tenha sido mais abrangente que a própria delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), complicando ainda mais a situação dos extremistas.

Freire Gomes confirmou que houve reuniões que discutiram a minuta do golpe, corroborando ainda mais a versão de Cid.

De acordo com a CNN, a preocupação sobre o testemunho de Freire Gomes é que ele, como então comandante do Exército, participou de encontros e tratativas que muitas vezes o ex-ajudante de ordens não entrava pela sensibilidade dos temas e até mesmo por uma questão de hierarquia.

“A avaliação da defesa de investigados é que depoimento de Freire Gomes possa trazer novos desdobramentos e até mesmo atores novos para suposta trama golpista. Além disso, acreditam que o ex-comandante do Exército possa ter sido questionado sobre a participação de cada um dos envolvidos na investigação”, indica a jornalista Jussara Soares.

