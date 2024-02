Investimentos de R$ 16 bilhões: Lula visita fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo (vídeo)

Apoie o 247

247 - O presidente Lula visitou nesta sexta-feira (2) a fábrica Anchieta, sede da Volkswagen no Brasil, em São Bernardo do Campo (SP). A montadora vai anunciar um novo ciclo de investimentos no País que incluirá o avanço rumo à eletrificação com a produção local de modelos híbridos flex.

Durante a visita, Lula posou com os trabalhadores e trabalhadoras da fábrica.

Para o ciclo de 2022 a 2026, a Volkswagen havia anunciando um aporte de investimentos de R$ 7 bilhões na América Latina. Para o novo ciclo, previsto para os anos de 2026 a 2028, serão somados mais R$ 9 bilhões. Até 2028 a marca projeta o lançamento de 16 novos veículos, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos e Total Flex.

Durante visita à sede da Volkswagen do Brasil, o presidente Lula posou com os trabalhadores e trabalhadoras da fábrica, localizada em São Bernardo do Campo, em São Paulo.



