Ipec, FSB, PoderData, Quaest: saiba quais serão as pesquisas da semana para a Presidência

Brasil de Fato - A duas semanas da eleição que definirá o próximo presidente da República, pelo menos quatro institutos de pesquisas de grande porte divulgarão os levantamentos com intenções de voto para o cargo, entre os dias 19 e 21 de setembro. Até o momento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários, sempre seguido pelo atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição.

O agregador de pesquisas eleitorais Estadão Dados aponta que, na média das pesquisas consideradas, Lula tem 44% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, 33%. O cálculo considera as linhas de tendência de cada candidato (se estão estáveis, subindo ou caindo) e atribui pesos diferentes às pesquisas segundo sua "idade" (a data de realização) e metodologia.

Considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, sem contar brancos, nulos e indecisos, Lula tem 48% e Bolsonaro, 37%. Considerando apenas as pesquisas presenciais (mais confiáveis, de acordo com especialistas), o petista chega a 49% dos votos válidos. Para vencer a eleição em primeiro turno, é preciso superar a marca dos 50%.

Bolsonaro precisa de uma virada histórica para superar Lula, revertendo uma escrita que vem desde a primeira eleição presidencial depois da redemocratização do país. Desde 1989, todos os candidatos que lideravam as pesquisas faltando 15 dias para a realização do primeiro turno terminaram na frente no dia da eleição.

Caso fique na segunda colocação e dispute o segundo turno com Lula, Bolsonaro terá nova "missão impossível". Nas seis disputas de segundo turno nas eleições presidenciais brasileiras, não houve nenhuma reviravolta. Em todas elas, o presidenciável que estava na frente durante o primeiro turno ganhou a eleição na rodada final de votação.

Leia as principais pesquisas programadas para a semana:

FSB

Data de divulgação: 19/09/2022 | Contratante: Banco Pactual | Registro: BR-07560/2022 | Entrevistas: 16/09/2022 até 18/09/2022

Ipec

Data de divulgação: 19/09/2022 | Contratante: Globo | Registro: BR-00073/2022 | Entrevistas: 13/09/2022 até 19/09/2022

Poderdata

Data de divulgação: 21/09/2022 | Contratante: Poderdata | Registro: BR-00407/2022 | Entrevistas: 18/09/2022 até 20/09/2022

Quaest

Data de divulgação: 21/09/2022 | Contratante: Banco Genial | Registro: BR-04459/2022 | Entrevistas: 17/09/2022 até 20/09/2022

