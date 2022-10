Ipec: vantagem de Lula sobre Bolsonaro cresce 8 pontos entre eleitores de periferias

Apoie o 247

247 - A vantagem do ex-presidente Lula (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) entre eleitores de periferias cresceu oito pontos, segundo pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 17. Na pesquisa anterior, Lula era o preferido de 50% deste segmento. Ele foi para 51%. No entanto, Bolsonaro caiu de 45% para 38%.

A pesquisa, iniciada no dia 15 deste mês, no sábado, ocorre depois das visitas de Lula às periferias do Rio de Janeiro, como o Complexo do Alemão e Belford Roxo, que o candidato petista visitou na semana passada.

Lula participou de passeata no Alemão com um boné com a sigla “CPX”, que significa “complexo”, e logo passou a ser atacado por bolsonaristas, que associaram a sigla à criminalidade.

“Não tinha bandido na passeata: tinha mulher e homem que trabalham. Os bandidos você sabe onde estavam. Tinha um vizinho seu que tinha cem armas dentro de casa. Esse não era da favela do Complexo do Alemão”, rebateu Lula.

Campanha solidária

O portal Voz das Comunidades, aproveitando a visibilidade que Lula promoveu, iniciou uma campanha de solidariedade com os moradores do Complexo do Alemão. A campanha insiste em doar uma cesta básica para uma família em vulnerabilidade social e ganhar o boné CPX.

“Faça o bem e garanta seu boné! Essa será a maior resposta que daremos a esses propagadores de FAKE NEWS sobre favelados que inventaram!”, divulgou Rene Silva, fundador do Voz das Comunidades no Twitter.

