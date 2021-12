Ipespe: Bolsonaro registra índice recorde de desaprovação, 65%

Apoie o 247

247 - 65% dos brasileiros desaprovam o governo Jair Bolsonaro, enquanto 30% aprovam, aponta pesquisa Ipespe divulgada nesta segunda-feira. Este é o pior nível de rejeição já registrado pelo levantamento. Em novembro, o índice de desaprovação ficou em 63%.

54% avaliam o governo como ruim/péssimo. 22% consideram a gestão regular, e 24% o avaliam como ótimo/bom.

A pesquisa foi realizada no período de 14 a 16 de dezembro de 2021 com 1.000 entrevistados. A margem de erro é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. As entrevistas foram telefônicas.

