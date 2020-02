Irmã de milicianos assinava cheque em nome de Flávio Bolsonaro, diz revista

247 - Reportagem publicada pela revista IstoÉ que vai às bancas na próxima quinta-feira 27 aponta que irmã de milicianos administrava contas de campanha e chegava a assinar cheques em nome do hoje senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Ela foi tesoureira do PSL no Rio de Janeiro.

Segundo a matéria, Flávio teve uma série de cheque de campanha assinados por Valdenice de Oliveira Meliga, irmã dos milicianos Alan e Alex Rodrigues Oliveira, presos na Operação Quarto Elemento.

O texto diz ainda que Valdenice, como analista contábil, contratou empresa de funcionária do gabinete do então deputado estadual na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) para embolsar dinheiro do Fundo Eleitoral.

BOMBA! Reportagem mostra que irmã de milicianos presos administrava contas de Flávio Bolsonaro (chegava a assinar cheques!) e contratava empresa de funcionária do gabinete para embolsar dinheiro do Fundo Eleitoral. É o esquema das milícias e dos laranjas num só combo. Gravíssimo! pic.twitter.com/bYUIjebbGD — Juliano Medeiros (@julianopsol50) February 25, 2020

A IstoÉ publicou a imagem de dois cheques: