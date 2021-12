Isolado, Ciro volta a atacar Lula e diz que PT quer "destruir a Nação"

Apoie o 247

247 - O pré-candidato do PDT à Presidência da República Ciro Gomes acusa Lula de orientar os parlamentares do PT a apoiar pautas do governo federal no Congresso para manter a candidatura de Jair Bolsonaro viva, já que ele seria adversário propício a ser enfrentado em um eventual segundo turno em 2022. A informação é do Painel da Folha de S.Paulo.

Ciro Gomes acusa o "PT de Lula" também de ter sabotado o impeachment de Bolsonaro, de ter dado o voto decisivo para o orçamento secreto e ainda de fazer campanha para aprovar o nome do indicado de Bolsonaro para o STF.

Para Ciro, o PT quer destruir a nação, a pretexto de escolher um adversário supostamente frágil.

