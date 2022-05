Itamaraty considerou positivas, mas governo não recebe bem declarações da futura embaixadora dos EUA no Brasil

Apoie o 247

247 - As declarações de Elizabeth Bagley, futura embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, foram bem recebidas por diplomatas, tanto os favoráveis como os críticos ao governo Bolsonaro.

Reportagem do jornal O Globo, que entrevistou integrantes do Itamaraty, aponta que agradaram particularmente dois pontos abordados por Bagley, nesta quarta-feira, durante sabatina no Senado dos EUA: ela chamou de “muito moderado” o chanceler Carlos França e elogiou o voto brasileiro na ONU condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Há entre os diplomatas mais graduados otimistas que preveem um "céu de brigadeiro" nas relações bilaterais. Dois embaixadores comentaram que as declarações relacionadas às eleições no Brasil e a confiança nas instituições democráticas já eram esperadas porque correspondem ao que têm dito autoridades estadunidenses.

Mas entre os bolsonaristas e o Palácio do Planalto, as declarações da diplomata indicada por Biden para representar os EUA no Brasil não foram bem recebidas.as declarações. Os bolsonaristas temem que as opiniões da futura embaixadora sejam usadas eleitoralmente por candidatos adversários ao presidente Jair Bolsonaro.

Elizabeth Bagley é integrante do Partido Democrata e tem posições pessoais e partidárias distantes das do governo Bolsonaro.

Bagley deve investir não apenas na promoção de negócios entre os dois países. Existe a aposta de que ela também dará prioridade a agendas de costumes caras aos democratas, como a valorização da mulher e apoio às minorias.

A indicação de Bagley ainda será apreciada no plenário do Senado dos EUA.

