Jandira Feghali diz que Bolsonaro é "omisso" e "tenta se esquivar da culpa" do Brasil ainda não ter vacina

247 - A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) rebateu a afirmação de Jair Bolsonaro, que disse que vacinação contra Covid-19 não é sua responsabilidade e cobra fabricantes. Segundo a deputada, Bolsonaro "tenta se esquivar da culpa, mas é responsável sim" pela falta de planejamento da imunização da população frente à pandemia do Covid-19.

"Bolsonaro OMISSO de novo. Ele tenta se esquivar da culpa, MAS É RESPONSÁVEL SIM. Ele tinha que já ter sentado no meio do ano com as empresas para negociar as compras de vacinas. E pensar num plano de vacinação. Não tem nem um nem outro. Seguimos num limbo com pessoas morrendo", rebateu a parlamentar em sua página nas redes sociais.

Bolsonaro OMISSO de novo. Ele tenta se esquivar da culpa, MAS É RESPONSÁVEL SIM. Ele tinha que já ter sentado no meio do ano com as empresas para negociar as compras de vacina. E pensar num plano de vacinação. Não tem nem um nem outro.



Seguimos num limbo com pessoas morrendo. December 28, 2020





O conhecimento liberta. Saiba mais