Jânio de Freitas aponta 'comprometimento de Michelle Bolsonaro com pastores mafiosos'

Agenda do Poder - O colunista da Folha de S. Paulo Jânio de Freitas aponta na edição de hoje a participação ativa e intensa da mulher do presidente da República, Michelle Bolsonaro, no protagonismo que vem sendo dados a pastores evangélicos envolvidos em acusações de corrupção.

Ele cita o comprometido da primeira-dama “como protetora do ministro e dos pastores mafiosos que têm manejado, em proveito próprio, altas verbas da Educação.”

Lembra ainda que “não só Milton Ribeiro se tornou ministro por intermédio de Michelle. Bolsonaro não nomeou novos ministros do Supremo, apenas plantou lá dois guarda-costas. Ao menos um deles, por insistência de Michelle: o pastor André Mendonça”.

Leia alguns trechos do artigo de Jânio de Freitas publicado hoje:

“O braço da máfia agora flagrado no assalto ao cofre da Educação, aberto ‘a pedido especial’ de Bolsonaro como dito pelo próprio ministro Milton Ribeiro, está presente no Planalto e no Alvorada.

“Se o ar cândido de Michelle Bolsonaro é autêntico ou enganoso, ainda não está claro, o que invalida as acusações e as defesas que suscita. Mas aí está, sobrepondo-se às inexplicadas somas recebidas do miliciano Fabrício Queiroz, o seu comprometimento como protetora do ministro e dos pastores mafiosos que têm manejado, em proveito próprio, altas verbas da Educação.

“Não só Milton Ribeiro se tornou ministro por intermédio de Michelle. Bolsonaro não nomeou novos ministros do Supremo, apenas plantou lá dois guarda-costas. Ao menos um deles, por insistência de Michelle: o pastor André Mendonça, que já exibe o seu propósito lá. O outro atendeu a vários interesses, entre os quais consta a bênção de Michelle em troca do compromisso pró-André.

“O agradecimento público deste segundo e sua exuberante comemoração com Michelle selaram, para todos os fins, a busca de anexação até da mais alta instituição de justiça pelo evangelismo de bandidagem.

“Não foi só a Saúde nem é só a Educação. É o governo todo.”

