Janones confirma apoio a Lula no segundo turno e diz que Bolsonaro é incompetente até para dar um golpe

247 – O pré-candidato André Janones (Avante-MG) à disputa presidencial confirmou, em entrevista aos jornalistas Marcelo Ribeiro e Raphael Di Cunto, do Valor Econômico, que irá apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da disputa presidencial de 2022. "Ainda que Bolsonaro não tenha forças para acabar com a democracia, ele está minando a democracia. Como um democrata, não tenho outra opção que não seja militar pró-democracia. E isso é ser anti-Bolsonaro", afirmou.

Janones também disse que Bolsonaro já está tentando aplicar seu golpe, mas afirmou que ele é incompetente até para isso. Pé no chão, ele afirmou que irá treinar na disputa presidencial de 2022 para os pleitos de 2026 e 2030.

