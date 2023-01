Jean Paul Prates deve assumir a presidência da Petrobrás em até três semanas

Apoie o 247

247 - O senador Jean Paul Prates (PT-RN) deve assumir a presidência da Petrobrás em até três semanas, ou seja, "entre o finzinho de janeiro e o início de fevereiro", informa Lauro Jardim, do jornal O Globo. "Os representantes dos minoritários da Petrobras entendem que não há como brigar com o controlador quando ele quer nomear um presidente. Avaliam que é inútil e pior para empresa".

O nome de Prates ainda passará pelo comitê de elegibilidade, responsável por verificar se o currículo do senador preenche os requisitos necessários e se não há conflito de interesses na assunção do parlamentar à presidência da companhia.

Após esta etapa, será convocada uma reunião de conselheiros para nomear Prates presidente interino. A efetivação do petista como presidente só acontece após a aprovação pelos acionistas em uma assembleia geral, que deve acontecer em abril.

"Quem acompanha de perto as articulações, garante que Prates já tem os votos necessários para eleger-se presidente interino. E há até a expectativa que ele possa ser escolhido por unanimidade. Prates pessoalmente já esteve com cada um dos conselheiros. Se as coisas andarem conforme este enredo, já no início de fevereiro a política de preços que o governo quer para a Petrobras ganhará uma cara mais definida", diz a reportagem.

