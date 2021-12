Jean Wyllys defende cuspe em Bolsonaro e diz que o tempo provou que tinha razão

Apoie o 247

247 - O ex-deputado federal Jean Wyllys usou suas redes sociais para dizer que o tempo lhe deu razão no episódio do cuspe arremessado contra Jair Bolsonaro, logo após o então parlamentar fazer a defesa do torturador Brilhante Ustra, no processo de votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff.

“Cuspi na cara do fascista, corrupto, racista, homofóbico, misógino e mentiroso que o hoje preside o Brasil após ouvir sua apologia à tortura e seus insultos naquela tenebrosa noite de 17 de abril de 2016 na Câmara dos Deputados. Fiz o que era certo e o tempo provou isto a todos”, disse Jean.

