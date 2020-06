Jessé Souza: "Wassef é advogado de bandido pequeno, Paulo Guedes é o advogado de bandido grande"

"Não nos esqueçamos do principal: Wassef é advogado de bandido pequeno, miliciano, rachadinha e assassinato; Paulo Guedes é o advogado de bandido grande, que privatiza a riqueza que deveria ser de todos", enfatizou. edit

247 - O sociólogo e escritor Jessé Souza advertiu nas redes sociais para o jogo de cena em torno do caso Fabrício Queiroz e do advogado Frederick Wassef. "A função do roubo menor é tornar o maior invisível!", destacou.

"Não nos esqueçamos do principal: Wassef é advogado de bandido pequeno, miliciano, rachadinha e assassinato; Paulo Guedes é o advogado de bandido grande, que privatiza a riqueza que deveria ser de todos", enfatizou.

Não nos esqueçamos do principal: Wassef é advogado de bandido pequeno, miliciano, rachadinha e assassinato; Paulo Guedes é o advogado de bandido grande, que privatiza a riqueza que deveria ser de todos. A função do roubo menor é tornar o maior invisível! June 21, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.