João Jorge toma posse como presidente da Fundação Palmares

247 - Em cerimônia realizada nesta quinta-feira (27), em Brasília, João Jorge tomou posse, oficialmente, como presidente da Fundação Cultural Palmares. Em seu discurso de posse , Jorge prometeu reconstruir a Fundação Palmares.

"A Palmares não é minha, não é nossa, é do povo brasileiro", destacou João Jorge, que foi anunciado como novo presidente da entidade em dezembro do ano passado. O baiano é considerado uma referência do movimento negro, com importante atuação na defesa e promoção da cultura negra e no combate ao racismo. João Jorge é o fundador do Bloco Olodum.

A cerimônia contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes; da secretária de Igualdade Racial da Bahia, Ângela Guimarães; da reitora da Universidade Estadual da Bahia, Adriana dos Santos e de representantes das embaixadas do Zimbábue, República de Gana e da República Unida da Tanzânia.

“A Fundação Palmares é o centro nervoso do Ministério da Cultura. Quero trazer novas práticas, novas políticas. Proteger as manifestações culturais das diversas partes do brasil como os tambores de Minas, do Maranhão, de Pernambuco, da Bahia, enfim de todo esse Brasil que tem uma riqueza como poucos países no mundo”, afirmou João Jorge

