José Dirceu defende reeleição de Lula

247 - O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu defendeu a reeleição de Lula (PT) e se mostrou decidido a voltar a protagonizar o debate público em entrevista à CNN Brasil, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

O ex-ministro diz que está de volta ao debate político, mas não tem pretensões de ocupar cargo no governo Lula.

A entrevista foi concedida por Dirceu ao diretor de jornalismo da sucursal de Brasília da emissora, Daniel Rittner, e à âncora Tainá Falcão. O especial "CNN Entrevistas com José Dirceu" irá ao ar na quinta-feira (25), a partir das 23h.

