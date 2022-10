José Dirceu foi cassado, condenado e preso apenas em razão da palavra do bandido Roberto Jefferson

Apoie o 247

247 – O ex-ministro José Dirceu ficou estarrecido com as cenas de ontem, em que o bandido bolsonarista Roberto Jefferson tentou assassinar policiais federais com tiros de fuzil e granadas. Em mensagem aos amigos, ele afirmou que saiu do governo, foi condenado e preso apenas com base nas palavras deste marginal, a partir da teoria do chamado 'domínio do fato'. "Eu aqui com minha consciência relembrando como tudo começou", afirmou. Confira ainda a mensagem do jornalista Breno Altman:

Estão lembrados que José Dirceu foi cassado, perseguido e condenado pelo STF, incluindo a própria Carmen Lúcia, por conta das palavras de Roberto Jefferson, no chamado “mensalão”, a mentira que precedeu a Lava Jato e levou ao sacrifício do principal líder petista depois de Lula? October 24, 2022

