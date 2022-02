"Juiz ladrão": Moro rouba comercial usado por Lula em 2022 (vídeos)

Apoie o 247

247 - A campanha do ex-ministro da Justiça e ex-juiz, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Sergio Moro (Podemos) lançou nas redes sociais, nesta quinta-feira, 24, um vídeo copiando uma célebre propaganda de TV do ex-presidente Lula (PT) em 2002.

Na campanha presidencial petista do início do século, um grupo de amigos se sensibiliza com uma moradora de rua que se aquece numa fogueira improvisada. “Se cenas como essa tocam você, você pode até não saber… Mas, com certeza, no fundo, você é um pouco PT”, termina a peça publicitária.

Na campanha de Moro, apela-se para a questão da corrupção, justificativa que foi usada pela Lava Jato para perseguir inimigos políticos e destruir a economia nacional.

“Se você acredita que ninguém está acima da lei e que o crime não pode continuar tomando conta do Brasil. Se você acha que um país rico como o nosso não merece tanta pobreza e desemprego. Que já chega de tantos privilégios para tão poucos e concorda que lugar de político corrupto é na cadeia… Talvez você ainda não tenha percebido, mas, no fundo, a gente acredita nas mesmas coisas”, diz a campanha do Podemos.

“A ideia e o recado por trás das duas peças são rigorosamente as mesmas”, destaca o jornalista João Paulo Saconi, no blog do Lauro Jardim, O Globo. Confira as semelhanças:

