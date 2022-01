Juremir Machado é demitido do Correio do Povo

Jornalista atribui demissão ao fato da Record, proprietária do jornal, ter aderido ao "bolsonarismo mais radical" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Juremir Machado anunciou nesta segunda-feira (3), em suas redes sociais, que foi demitido pelo jornal Correio do Povo.

Machado atribuiu a demissão ao fato do comando da Record, grupo que tem a propriedade do Correio do Povo, ter aderido ao “bolsonarismo mais radical”. “Hoje, fui demitido. O projeto de extrema direita bolsonarista não quer saber de pluralismo”, escreveu o jornalista.

Ele estava no jornal desde 1º de setembro de 2000. Em agosto de 2020, foi demitido da Rádio Guaíba, também de propriedade da Record, mas permaneceu com sua coluna no jornal até o dia de ontem.

PUBLICIDADE

Em nota encaminhada ao site Coletiva, o diretor do jornal, Sidney Costa, confirmou a demissão e afirmou que ela é motivada por uma reestruturação que estaria ocorrendo em algumas áreas do Correio do Povo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE