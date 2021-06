Juristas desistem de homenagear Marco Aurélio Mello após ele chamar Moro de "herói"

Indignados com o elogio de Marco Aurélio Mello a Moro na votação em que o ex-juiz foi considerado suspeito no julgamento de Lula, juristas decidem tirar texto de livro edit

247 - Um grupo de juristas decidiu retirar textos de um livro que está sendo organizado para homenagear o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, que se aposenta em julho.

Eles ficaram indignados com a homenagem do decano do STF a Sergio Moro na votação em que o ex-juiz foi considerado suspeito no julgamento de Lula no caso do triplex. Um dos que recuaram da homenagem foi o jurista Juarez Tavares, informa a jornalista Mônica Bergamo.

O jurista Lenio Streck também retirou um texto do livro, afirmando que chamar Moro de herói parece claramente o incentivo à criação de uma narrativa que pretende salvar o ex-juiz, o que "não é tolerável”.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.