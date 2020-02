Justiça adia depoimento e Lula poderá viajar para encontro com o Papa

Atendendo ao pedido da defesa do ex-presidente Lula, a Justiça Federal de Brasília adiou para o dia 19 de a audiência no caso da Operação Zelotes. Com isso, Lula poderá viajar ao Vaticano para se encontrar com o Papa Francisco, no próximo dia 12 de fevereiro edit

247 - A 10ª Vara Criminal Federal de Brasília atendeu ao pedido do defesa do ex-presidente Lula e adiou para o dia 19 de fevereiro, às 14h30, a audiência no caso da Operação Zelotes.

A informação é da jornalista Mônica Bergamo, da Folha. Com isso, Lula poderá viajar ao Vaticano para se encontrar com o Papa Francisco.

Lula tinha depoimento marcado para o dia 11 de fevereiro, mas pediu à Justiça para adiar o interrogatório com a justificativa de que ele pretende ir Vaticano no dia 12 deste mês, com quem tem audiência agendada.

A volta do petista para o Brasil está marcada para o dia 15 de fevereiro.