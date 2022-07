Justiça condena deputada bolsonarista por associar comunidade LGBTQUIA+ a pedofilia

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal bolsonarista Chris Tonietto (PL-RJ), foi condenada pela 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro a pagar uma indenização no valor de R$ 50 mil por associar o movimento LGBTQIA+ a pedofilia.

De acordo com o site O Antagonista, a juíza responsável pela sentença ressaltou que a parlamentar não estaria coberta pela liberdade de pensamento e nem pela imunidade parlamentar ao fazer a associação sobre o assunto.

A ação foi motivada por uma postagem de Chris Tonietto feita em sua página no Facebook em 2020. No post, ela afirmava que “[…] defendida explicitamente por alguns expoentes do movimento LGBT, a pedofilia está sendo visivelmente introduzida no país como fator de dissolução da confiança nas relações familiares e corrupção moral de toda uma geração de crianças”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a reportagem, o valor da indenização deverá ser doado para um centro de acolhimento às causas LGBTQIA+ e a parlamentar também deverá se retratar em suas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE