Kassab diz que Bolsonaro está "perdidinho" e caminha para a derrota em 2022

247 - O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse na terça-feira (17), após encontro com empresários e parlamentares, que Jair Bolsonaro está caminhando para a derrota em 2022.

Kassab pretende lançar a candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), ao Palácio do Planalto.

Na visão de Kassab, Bolsonaro está "perdidinho", informa o jornalista Bruno Góes no Globo.

De acordo com o ex-prefeito de São Paulo, Bolsonaro, em fim de governo, está desgastado e se encontra a caminho da derrota.

