Kassab diz que Lula começa seu governo com base de 300 deputados

Apoie o 247

ICL

247 – O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou, em entrevista a Jan Niklas e Thiago Prado , do Globo, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva largará com uma boa base parlamentar e defendeu o apoio do PT a Arthur Lira. "Acho que apoiar o Lira é uma decisão correta, porque ele mostrou ao longo dos últimos tempos que é cumpridor e tem perfil pragmático. Lula vai iniciar o seu governo de maneira diferente de Bolsonaro, que começou sem alguma base quatro anos atrás. Com os partidos que estiveram na sua coligação, mais outras siglas como PSD e MDB, já conseguirá sair com aproximadamente 250 deputados ao seu lado. Além disso, com a ascendência que Lira tem no mundo do Centrão e o compromisso de governabilidade que está estabelecendo com Lula, alcançará 300 parlamentares nas votações que vão ocorrer", afirmou.

"Também discordo que Lula virou refém do Centrão. Ele está em busca de uma tranquilidade que o PT não teve no governo de Dilma Rousseff. A derrota na eleição da Câmara para Eduardo Cunha em 2015 custou muito caro. Não faria sentido o PT gastar energia contra Lira", acrescentou.

Kassab também falou sobre a provável indicação de Fernando Haddad para a Fazenda. "Ele tem um posicionamento ideológico diferente do meu e nunca o ouvi com profundidade em relação a algum tema vinculado às políticas econômicas. Como eventual candidato a ministro da Economia, eu nunca tive uma conversa mais profunda com ele. Como qualquer brasileiro, me preocupo com a possibilidade de não dar certo, mas torço para que dê. É um dos bons quadros da vida pública brasileira e tem todas as condições de ser um bom ministro", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.