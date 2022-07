Kotscho: Marcelo Arruda pode ter sido apenas a primeira vítima de uma guerra que tem um lado só

Apoie o 247

247 - O jornalista Ricardo Kotscho afirmou nesta segunda-feira (10) que a escalada da violência política que assassinou Marcelo Arruda neste fim de semana em Foz do Iguaçu pode estar apenas começando.

"Diante da alta rejeição do seu desgoverno e da falta de votos para a reeleição, Bolsonaro agora quer ganhar na marra, no grito e na porrada, fuzilando os petistas, se for preciso, como prometeu ainda durante a campanha de 2018, num comício no Acre. Marcelo pode ter sido apenas a primeira vítima de uma guerra que tem um lado só", escreveu Kotscho em artigo em seu blog no UOL.

Segundo Kotscho, para impedir que isso aconteça, é preciso acabar com essa história de "polarização dos dois extremos". "Sabemos todos que temos apenas um lado conflagrado, o bolsonarismo ensandecido, cada vez mais radical e perigoso, que está armado até os dentes", afirmou Kotscho.

"É preciso dar nomes aos bois e contar a história como ela aconteceu desde o começo do governo, com o liberou geral de armas e munições", acrescentou o jornalista.

