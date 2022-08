Laudo diz que Adélio Bispo tem sinais de transtorno delirante paranoide e representa perigo

A Justiça, com base no documento, deve determinar que Adélio siga recluso e em tratamento na penintenciária edit

247 - Um laudo médico elaborado por psiquiatras designados pela Justiça Federal aponta que Adélio Bispo, autor do evento de 6 de setembro de 2018 contra Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral, tem sinais de transtorno delirante paranoide e que representa perigo à sociedade.

"Não houve cessação de periculosidade", diz o laudo obtido pela CNN Brasil.

O documento servirá de base para que a Justiça decida se Adélio continuará cumprindo medida de segurança ou poderá retornar ao convívio social.

De acordo com o resultado do laudo, o mais provável é que Adélio siga recluso e em tratamento na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

