Leonardo Boff cobra extradição de Bolsonaro: "tem que pagar pela devastação que praticou no país"

247 - O teólogo Leonardo Boff criticou neste sábado (26) que os cofres públicos custeiem a permanência de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, em meio aos crimes que o ex-presidente de extrema-direita cometeu no Brasil.

"Não é possível nem ético que o Brasil banque a vida de um presidente fujão, criminoso indiscutível e até genocida, se pensarmos no que fez com os Yanomami, com nosso dinheiro, tirado da boca dos famintos", afirmou Boff. "Ele tem que ser extraditado e pagar pela devastação que praticou no país", acrescentou o teólogo.

A fuga de Bolsonaro aos Estados Unidos, de onde comandou o ataque de seus seguidores à Praça dos Três Poderes e para onde foi tremendo ser preso no Brasil, está custando caro aos contribuintes brasileiros. O governo federal já desembolsou R$ 432 mil apenas com diárias para a equipe de assessores que o acompanha na viagem, segundo levantamento no Portal da Transparência.

Bolsonaro está em Orlando e diz que voltará para liderar a oposição no Brasil, mas não fixa a data. Seus vários processos judiciais foram encaminhados para varas de primeira instância. Enquanto ele se mantém nos Estados Unidos, mais de mil seguidores que participaram da depredação da Praça dos Três Poderes, em Brasília, seguem presos.

