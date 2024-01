Lesa Pátria: PF deflagra operação contra financiadores do golpismo de 8 de janeiro

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (8) - que marca um ano da intentona golpista bolsonarista de 8 de janeiro de 2023 - uma operação que visa identificar os financiadores dos atos criminosos ocorridos naquela tarde de domingo.

Estão sendo cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva em 10 estados e no Distrito Federal, segundo a GloboNews.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o bloqueio e a indisponibilidade de bens ativos e valores dos investigados.

