Levantamento telefônico do mercado financeiro aponta que Lula tem 45% e Bolsonaro 36% das intenções de voto

247 - Levantamento telefônico realizado pelo Ideia Instituto, contratado pela Exame, e divulgado nesta quinta-feira (23) mostra o ex-presidente Lula (PT) na liderança da corrida presidencial com 45% das intenções de votos.

Em seguida aparece Jair Bolsonaro, com 36%. Ciro Gomes (PDT) pontuou 7%, Simone Tebet (MDB) 3% e André Janones (Avante) 1%. Os outros nomes não atingiram 1%.

O levantamento, na prática, foi encomendado pelo mercado financeiro, visto que a Exame pertence ao BTG Pactual, banco fundado pelo ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes.

Segundo turno

Na projeção de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 48% e o chefe do governo federal com 41%.

O levantamento telefônico, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02845/2022, ouviu 1.500 eleitores entre 17 e 22 de junho. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

