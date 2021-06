Lewandowski anula provas da Odebrecht contra Lula em acordo de leniência com a Lava Jato

Decisão do ministro simboliza mais uma vitória do petista sobre a força-tarefa edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski anulou em despacho nesta segunda-feira (28) as provas produzidas contra o ex-presidente Lula pela Odebrecht em acordo de leniência com a Lava Jato, informa Robson Bonin, da Veja.

A decisão do magistrado simboliza mais uma vitória do petista sobre a força-tarefa do STF.

A Odebcrecht alegava que o ex-presidente havia recebido propina da empreiteira na forma de um terreno em São Paulo, onde seria erguida a nova sede do Instituto Lula.

