Lewandowski deve autorizar nesta semana vacina para crianças sem receita médica

Posição do ministro do STF vai confrontar negacionismo do governo Bolsonaro edit

247 - O ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal) deve julgar ainda nesta semana, em decisão individual, a ação da Rede Sustentabilidade contra a posição do governo federal de exigir prescrição médica e autorização dos pais para crianças serem vacinadas contra a Covid-19. A tendência é que seja liberada a imunização para esse público sem qualquer tipo de empecilho, como é a regra no PNI (Programa Nacional de Imunização).

Antes de tomar a decisão, Lewandowski deu prazo até esta quarta-feira (5) para o governo explicar as exigências para a imunização de crianças. A posição foi defendida publicamente pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e por Jair Bolsonaro.

O governo também deverá apresentar os resultados da consulta pública do Ministério da Saúde, além do resultado da audiência pública realizada ontem pela pasta. Lewandowski também quer analisar contratos firmados com a Pfizer, além da manifestação da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, informa a jornalista Carolina Brígido no UOL.

