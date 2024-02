Lewandowski pede 'rigorosa apuração' sobre empresa em nome de laranja que atua na manutenção da prisão federal em Mossoró

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Ministério da Justiça e Segurança Pública irá solicitar uma "rigorosa apuração" sobre a empresa R7 Facilities, responsável pelos serviços de manutenção do presídio federal de Mossoró (RN), onde ocorreu a fuga de dois detentos no último dia 14. A decisão foi tomada após o jornal O Estado de S. Paulo publicar uma reportagem apontando que a empresa está registrada em nome de um "laranja" que anteriormente recebia auxílio emergencial e reside na periferia de Brasília.

“O Ministério da Justiça e Segurança Pública irá acionar os órgãos competentes federais para que seja realizada rigorosa apuração referente à lisura da empresa citada”, disse a pasta em nota.

continua após o anúncio

A pasta liderada pelo ministro Ricardo Lewandowski desde 1 de fevereiro também destacou que a Polícia Federal está investigando as circunstâncias da fuga dos presos da penitenciária. Uma das linhas de investigação sugere que uma obra em andamento dentro do presídio teria facilitado a fuga dos dois membros faccionados do Comando Vermelho. O ministro afirmou, em entrevista coletiva realizada no dia seguinte à fuga, que o caso foi resultado de uma "série de fatores", incluindo uma reforma em curso na unidade prisional.

Esta é a primeira fuga registrada na história dos presídios de segurança máxima no país. Os fugitivos, identificados como Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Tatu, e Deibson Cabral Nascimento, o Deisinho, ainda não foram localizados. Lewandowski ressaltou que eles não ocupavam posições hierárquicas elevadas na organização criminosa.

continua após o anúncio

A R7 Facilities foi contratada em abril de 2022 para realizar serviços de manutenção no presídio, com um contrato renovado em abril de 2023, totalizando um custo de R$ 1,7 milhão. O contrato envolve serviços contínuos de operação e manutenção predial, incluindo fornecimento de mão de obra exclusiva, material de consumo e insumos necessários. Segundo a reportagem, “Gildenilson Braz Torres é dono da R7 somente no papel. Ele é um ex-beneficiário do auxílio emergencial que mora na periferia de Brasília e não soube dar informações sobre a operação da companhia com faturamento anual da ordem de R$ 195 milhões”.

Anteriormente, desde janeiro de 2021, a companhia estava registrada em nome de outro intermediário, o bombeiro civil Wesley Fernandes Camilo, que assinou o contrato em 2022. Atualmente, Camilo trabalha como brigadista em um hospital particular em Brasília, com uma renda mensal de R$ 4 mil.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: