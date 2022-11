Líder de protesto golpista diz que ministro “Jallim Habbei” não reconhece Lula

Apoie o 247

247 - Uma das organizadoras do protesto bolsonarista em frente ao QG do Exército de Brasília comemorou, nas redes sociais, uma notícia falsa produzida para ridicularizar os manifestantes. Ana Paula Melo divulgou que um ministro dos Emirados Árabes Unidos chamado “Jallim Habbei” não iria reconhecer a vitória de Lula (PT) contra Jair Bolsonaro (PL). As informações são do portal Metrópoles.

O ministro, no entanto, não existe. O nome criado forma uma piada quando lido. Nos comentários, a organizadora recebeu mais apoio. “Eita, glória”, respondeu uma seguidora. Outra publicou emoticons de palmas para a notícia falsa. Uma pessoa ainda tentou alertar: “Observe o nome do ministro”, mas Ana Paula manteve a postagem.

O texto compartilhado pelos bolsonaristas traz que o ministro “Jallim Habbei”, das Relações Exteriores, disse que os Emirados Árabes Unidos “não irão reconhecer Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil”.

