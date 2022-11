Líder global, Lula se distingue dos políticos vulgares, diz ex-chanceler Aloysio Nunes

Apoie o 247

247 - Nomeado para o grupo técnico que tratará de relações exteriores no governo de transição, o ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) afirma que a política externa, mais do que qualquer outro espaço de governo, será o principal domínio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Aloysio Nunes chegou a comparar o presidente eleito com o general Charles De Gaulle, que que foi presidente da França, a ressaltar que ele tinha uma concepção sobre o papel do seu país no mundo para agir de acordo com seus interesses e os da humanidade. O político do PSDB diz que o Lula é assim, e isso o distingue dos políticos vulgares, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Segundo ele, as linhas de tradição diplomática têm sido seguidas há muitos anos no Brasil, com exceção ao período sob influência do escritor Olavo de Carvalho que marcou recentemente o Itamaraty, durante o governo de Jair Bolsonaro. Para Aloysio Nunes, essas linhas da tradição do Itamaraty vão voltar a ganhar força com Lula.

Aloysio Nunes elogiou a composição da equipe de transição que, segundo ele, expressa a ideia de frente ampla defendida por Lula durante a campanha presidencial.

