Líder indígena Sônia Guajajara integra lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time

247 - A líder indígena Sônia Guajajara e o pesquisador Túlio de Oliveira foram os dois brasileiros incluídos na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time.

Sonia Guajajara é coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil pela Amazônia (Apib) e é co-fundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade.Em 2018 ela foi candidata a vice-presidente pelo PSOL na chapa encabeçada pelo ativista Guilherme Boulos

O pesquisador brasileiro Tulio de Oliveira, que já havia entrado na lista da revista científica Nature que seleciona os dez pesquisadores que mais contribuíram com a ciência neste ano, foi responsável pelo sequenciamento genético da variante ômicron do coronavírus na África do Sul e um dos primeiros a alertar para o perigo da nova cepa.

A lista da revista Time também inclui nomes como os dos presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, além do chileno Gabriel Boric, que assumiu o governo do país há dois meses.

