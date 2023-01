Lideranças do PL consideram necessário que Bolsonaro seja afastado das fileiras do partido

Apoie o 247

247 - Lideranças do PL afirmam que a permanência de Jair Bolsonaro no partido pode se tornar "desconfortável" caso a representação da PGR (Procuradoria-Geral da República) ao STF (Supremo Tribunal Federal) aponte a participação do ex-ocupante do Palácio do Planalto na incitação dos atos terroristas do dia 8 de janeiro.

Para parlamentares destacados do grupo chamado informalmente de "PL raiz", que integra o partido antes da entrada dos bolsonaristas, a depender de como os fatos escalarem, será necessário o PL tomar uma decisão a respeito da filiação de Bolsonaro. Eles evitam falar em expulsão, mas são categóricos ao afirmar que a legenda não quer ser a casa de ninguém envolvido "nesse tipo de situação", informa o Painel da Folha de S.Paulo.



