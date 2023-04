Linha do tempo mostra que major bolsonarista do GSI colaborou com ataques golpistas, diz Pimenta

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), avaliou nesta segunda-feria (24) que, com a reconstituição das imagens dos ataques golpistas no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, é possível identificar a colaboração de militares do GSI com os golpistas.

Pimenta divulgou a sequência de vídeos que mostram o major bolsonarista Eduardo Natale conversando e colaborando com os golpistas.

Em um dos trechos do circuito interno, o major José Eduardo Natale entrega água aos invasores. À PF, ele afirmou que se tratava de uma técnica de gerenciamento de crise.

Veja a sequência de imagens dos ataques ao Planalto:

15:19 – Terroristas invadem o segundo andar do Palácio do Planalto. pic.twitter.com/In4ATlkiYJ April 24, 2023

15:58 – Major bolsonarista do GSI, Eduardo Natale, conversa, cumprimenta e dá água para os terroristas. pic.twitter.com/SOoTASMRdi — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) April 24, 2023

16:11 – Um golpista quebra o relógio Baltazar Martineau enquanto Eduardo bate papo com os terroristas. Logo após a queda, o major chega na cena, vê o relógio quebrado e age como se nada tivesse acontecido. pic.twitter.com/RPARzkzNIr — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) April 24, 2023

16:28 – Depois de meia hora apenas conversando e oferecendo água para os terroristas, Eduardo Natale pede educadamente para eles irem embora. pic.twitter.com/4nG3xd5n3l — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) April 24, 2023

21:26 – Presidente @LulaOficial chega a noite ao Palácio indignado para avaliar os estragos feitos pelos terroristas. pic.twitter.com/x9AkI5WvIv — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) April 24, 2023

💥FATOS:



- Eduardo Natale foi contratado para o GSI em novembro de 2020.

- No dia 8 de janeiro, estava como coord. de segurança de instalações presidenciais.

- Foi segurança de Bolsonaro durante o lançamento de sua pré-campanha em 2022 o acompanhou em diversas viagens oficiais. pic.twitter.com/aDxnjUf1d8 — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) April 24, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.