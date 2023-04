Lira diz que vai facilitar debate e que novo arcabouço será pautado no momento adequado

De acordo com Lira, projeto pode ser aprovado com rapidez edit

Reuters - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que vai facilitar o debate sobre o novo arcabouço fiscal, cujo texto foi apresentado nesta terça-feira (18) pelo governo, e pautar o projeto no momento adequado na Casa.

De acordo com Lira, se tudo ocorrer como está sendo pensado, a intenção é "apertar" o debate para fazê-lo o mais rapidamente possível.

Lira afirmou ainda que nesta quarta-feira, no início da tarde, ocorrerá a nomeação do relator do projeto. Conforme o presidente da Câmara, "atende bem" se o prazo de tramitação do projeto for cumprido até o dia 10 de maio.

Lira falou com jornalistas após a assinatura e entrega do texto do novo arcabouço fiscal a representantes do Congresso, em evento no Palácio do Planalto.

