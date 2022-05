Lira envia ao Conselho de Ética da Câmara, de uma só vez, 22 representações contra deputados

Despachos foram assinados por Lira no mesmo dia, em 12 de abril e atingem, em sua maioria, parlamentares bolsonaristas edit

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) enviou 22 representações contra deputados, de uma única vez, para que o Conselho de Ética abra processos contra os parlamentares citados. “Os despachos foram assinados por Lira no mesmo dia, em 12 de abril. Eles atingem, em sua maioria, parlamentares bolsonaristas, mas há também entre os alvos parlamentares da esquerda”, diz a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

A lista enviada por Lira ao colegiado incluiu nomes de peso do bolsonarismo como Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF), Carla Zambelli (PL-SP), Carlos Jordy (PL-RJ), Soraya Manato (PTB-ES) e o Delegado Éder Mauro (PL-PA).

Aliados do presidente da Câmara dizem que o envio massivo das prestações visam reduzir a pressão para que ele adote uma postura “mais dura” contra os parlamentares em função das agressões e ataques feitos por eles contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“O temor principal é o de que uma escalada da crise acabe levando o STF a suspender o ‘orçamento secreto’, mecanismo considerado vital para garantir a reeleição de Lira ao comando da Casa em 2023”, destaca a reportagem.

