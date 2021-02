Lira escolhe Bia Kicis para a CCJ e revolta parlamentares

"É inaceitável que uma parlamentar que prolifera fake news, que desrespeita e debocha das normas de combate à Covid-19, sente na cadeira de presidente da CCJ", protestou a deputada Jandira Feghalli, do PCdoB. ""O lugar de Bia Kicis não é na CCJ, é no Conselho de Ética", enfatizou o deputado do PSOL, Marcelo Freixo. São intensas as críticas à indicação da deputada federal bolsonarista Bia Kicis (PSL) para o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) edit