Lira inclui na pauta e PL 2630, das fake news, pode ir à votação na Câmara

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira, inclui na pauta de votação desta terça-feira (2) o PL 2630, das fake news. Em edição extra da ordem do dia, Lira anunciou sessão deliberativa para as 18h. O último item da pauta é justamente o PL 2.630/2020, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A discussão ocorrerá em turno único.

A inclusão na pauta, porém, não garante a votação. Antes da sessão, partidos como Podemos e União Brasil, que liberaram seus deputados para apreciar o texto de acordo seus entendimentos, têm reuniões marcadas para a tarde desta terça-feira. Dessa forma, o projeto só deve ser apreciado caso a base acredite ter convencido um número suficiente de parlamentares.

O PL teve seu regime de urgência aprovado na última terça (25/4) em uma votação apertada na Câmara. Isso permite que a matéria entre em discussão no plenário sem passar por uma Comissão Especial, como é preciso quando a matéria tem relação com temas abordados em mais de quatro comissões da Câmara. (*Com informações do Metrópoles)

